Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на бой

Новости спорта: Василий Ломаченко проведет защиту титулов WBA и WBO в поединке против Энтони Кроллы. Букмекеры определились с коэффициентами на бой.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко встретится с Энтони Кроллы. Украинец проведет защиту своих титулов 12 апреля.

Букмекеры уже определили фаворита боя, установив соответствующие коэффициенты.

Так, в конторе William Hill можно сделать ставку на победу действующего чемпиона с коэффициентом 1.01. На успех его соперника установлен коэффициент 21.00. Ничейный результат оценили 34.00.

Таким образом, у соперника нашего спортсмена крайне мало шансов на победу в этом противостоянии.

Василий Ломаченко на профессиональном ринге дебютировал в 2013 году. За это время украинец провел 12 поединков, в 1 из которых потерпел поражение.

Кролла впервые боксировал на профессиональном ринге в 2006 году. 32-летний британец провел 43 боя, в которых одержал 34 победы, потерпел 6 поражений и трижды поединки завершались вничью.

Смотри также официальное промо-видео к бою Ломаченко - Кролла.