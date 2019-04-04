Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Суперлига. Полуфиналы стартуют 5 апреля
Суперлига. Полуфиналы стартуют 5 апреля
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию
Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию
Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча

Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на бой

Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на бой
04:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Василий Ломаченко проведет защиту титулов WBA и WBO в поединке против Энтони Кроллы. Букмекеры определились с коэффициентами на бой.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко встретится с Энтони Кроллы. Украинец проведет защиту своих титулов 12 апреля. 

Букмекеры уже определили фаворита боя, установив соответствующие коэффициенты.

Так, в конторе William Hill можно сделать ставку на победу действующего чемпиона с коэффициентом 1.01. На успех его соперника установлен коэффициент 21.00. Ничейный результат оценили 34.00.

Таким образом, у соперника нашего спортсмена крайне мало шансов на победу в этом противостоянии.

Василий Ломаченко на профессиональном ринге дебютировал в 2013 году. За это время украинец провел 12 поединков, в 1 из которых потерпел поражение.

Украинский голкипер Лунин не нужен Зидану

Кролла впервые боксировал на профессиональном ринге в 2006 году. 32-летний британец провел 43 боя, в которых одержал 34 победы, потерпел 6 поражений и трижды поединки завершались вничью.

Смотри также официальное промо-видео к бою Ломаченко - Кролла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Энтони Кролла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
02 Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию
03 Динамо вырвало победу у Зари, проигрывая 2:0
04 Александрия - Шахтер: лучшие моменты матча и видео гола
05 WBA убрала Усика из рейтингов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь