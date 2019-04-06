Ковалев - Ярд: WBO назначила дату промоутерских торгов

Новости спорта: Торги по бою состоятся 8 апреля в штаб-квартире WBO.

Руководство WBO приняло решение назначить промоутерские торги по поединку за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе между обладателем этой регалии Сергеем Ковалёвым и официальным претендентом на пояс Энтони Ярдом, сообщает BoxingScene.

Торги состоятся 8 апреля в штаб-квартире организации, Пуэрто-Рико. Минимальная сумма заявки на бой должна составлять $ 300 тыс. При этом если бой будет проводиться в России или в США, где расположено постоянное место жительства Сергея, доходы от боя будут распределены по принципу 75% на 25% в пользу Ковалёва. Если же встреча пройдёт в любой другой точке мира, то Ковалёву от фонда достанется 80% суммы, а Ярду — 20%.

Напомним, что Сергей Ковалёв вернул себе титул чемпиона мира 2 февраля 2019 года, когда победил Элейдера Альвареса.