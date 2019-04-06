Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд на матч Кубка Украины 7.04.2019
Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд на матч Кубка Украины 7.04.2019
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Запорожье уступило Киев-Баскету в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги
Запорожье уступило Киев-Баскету (Видео)
Беринчик и Митрофанов пообщались с прессой перед вечером бокса в Киеве (Видео)
Беринчик и Митрофанов пообщались с прессой перед вечером бокса в Киеве (Видео)

Ковалев - Ярд: WBO назначила дату промоутерских торгов

Ковалев - Ярд: WBO назначила дату промоутерских торгов
07:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Торги по бою состоятся 8 апреля в штаб-квартире WBO.

Руководство WBO приняло решение назначить промоутерские торги по поединку за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе между обладателем этой регалии Сергеем Ковалёвым и официальным претендентом на пояс Энтони Ярдом, сообщает BoxingScene.

Торги состоятся 8 апреля в штаб-квартире организации, Пуэрто-Рико. Минимальная сумма заявки на бой должна составлять $ 300 тыс. При этом если бой будет проводиться в России или в США, где расположено постоянное место жительства Сергея, доходы от боя будут распределены по принципу 75% на 25% в пользу Ковалёва. Если же встреча пройдёт в любой другой точке мира, то Ковалёву от фонда достанется 80% суммы, а Ярду — 20%.

Гвоздик рассказал об особенностях работы с Атласом

Напомним, что Сергей Ковалёв вернул себе титул чемпиона мира 2 февраля 2019 года, когда победил Элейдера Альвареса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, Новости бокса, Сергей Ковалев, Энтони Ярд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - Такам: бой официально подтвержден
02 Стало известно, почему Че Че и Буэно покинули Динамо
03 Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
04 "В еде я себя не ограничиваю": Усик о переходе в хэвивейт
05 Манчестер Юнайтед и Реал могут провести грандиозный обмен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь