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Супертяж Кэш Али извинился за укус соперника

Супертяж Кэш Али извинился за укус соперника
14:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британский боксер-тяжеловес Кэш Али, которому засчитали поражение в поединке с Дэвидом Прайсом, принёс извинения оппоненту и заявил, что раскаялся.

Али в пятом раунде укусил своего соперника в живот. После этого судья остановил бой, и теперь Али грозит дисквалификация на срок до двух лет.

«Я бы хотел извиниться за недопустимое поведение в поединке с Дэвидом Прайсом. Приношу извинения болельщикам, членам моей команды, семье, Британской ассоциации бокса, самому Дэвиду, его команде и семье. Мне стыдно за моё поведение, за то, что произошло.

Все, кто меня знает, включая самого Дэвида, понимают, что такое поведение мне не свойственно. Я выразил сожаление сразу после боя и извиняюсь сейчас.

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Я поговорил с Дэвидом, благодарен за его благородство, за то, как он себя повёл в той ситуации.

Признаю, что испытываю огромное чувство стыда. В то же время я получил важный урок, думаю, он поможет мне стать более зрелым боксёром», — написал Али в «Инстаграме».

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Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса, Кэш Али.
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