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Промоутер рассказал о трудностях в подготовке Джошуа к бою с Миллером

Промоутер рассказал о трудностях в подготовке Джошуа к бою с Миллером
05:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн признался, что Энтони Джошуа не проводил спарринги с соперниками аналогичных габаритов.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от поединка с Джарреллом Миллером, который состоится 1 июня в Нью-Йорке.

«Найди такого спарринг-партнёра очень сложно. Как найти парня весом 322 фунта, который так быстро двигается, отлично действует руками, не устаёт и оказывает постоянное давление? Если честно, то сымитировать Миллера невозможно в принципе, учитывая его работу ног, рост, вес, удары и так далее. Поэтому мы постараемся найти кого-то, кто будет максимально приближён к нему.

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Думаю, у нас хороший выбор. Джошуа полностью сосредоточен на этом бое, он сейчас находится в Шеффилде. Думаю, он через три – четыре недели отправится во Флориду. Но пока всё внимание приковано к подготовке», — цитирует Хирна Sky Sports.

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