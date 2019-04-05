Миллер раскритиковал Джошуа

Новости спорта: Джаррелл Миллер прокомментировал предстоящий бой с Энтони Джошуа.

Американский боксер Джаррелл Миллер в очередной раз раскритиковал своего следующего соперника, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Джошуа в этом поединке не помогут никакие стероиды. Есть такая штука, которая называется храбрость. Допинг не сделает из труса храбреца. Ему ничто в этом не поможет. Ты либо заряжен на победу, либо нет.

Я не являюсь фаворитом просто потому, что он популярнее. Люди любят его, потому что он популярный. Смотреть надо на статистику и на другие цифры. И в том числе на возраст. Вот он победил Владимира Кличко и Александра Поветкина, но ведь те были намного старше. У Джошуа стоящих побед всего одна - над Джозефом Паркером", - приводит слова Миллера Boxing News 24.

Стоит отметить, что Джошуа никогда не был замечен в употреблении допинга.