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Миллер раскритиковал Джошуа

Миллер раскритиковал Джошуа
02:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джаррелл Миллер прокомментировал предстоящий бой с Энтони Джошуа.

Американский боксер Джаррелл Миллер в очередной раз раскритиковал своего следующего соперника, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Джошуа в этом поединке не помогут никакие стероиды. Есть такая штука, которая называется храбрость. Допинг не сделает из труса храбреца. Ему ничто в этом не поможет. Ты либо заряжен на победу, либо нет.

Миллер - о предстоящем бое против Джошуа

Я не являюсь фаворитом просто потому, что он популярнее. Люди любят его, потому что он популярный. Смотреть надо на статистику и на другие цифры. И в том числе на возраст. Вот он победил Владимира Кличко и Александра Поветкина, но ведь те были намного старше. У Джошуа стоящих побед всего одна - над Джозефом Паркером", - приводит слова Миллера Boxing News 24.

Стоит отметить, что Джошуа никогда не был замечен в употреблении допинга.

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