Спарринг-партнер Усика - о переходе украинца в хэвивейт

Новости спорта: Украинец готовится к дебюту в супертяжелой весовой категории.

Спарринг-партнер Александра Усика Фабио Уордли рассказал о подготовке украинца к первому поединку после перехода в супертяжелый вес.

По словам боксера, украинец набрал немного веса, но сохранил прежнюю скорость. Также он отметил, что в лагере Александра присутствуют другие супертяжеловесы.

«Он в прекрасной форме. Такой же, как и раньше. Усик и его команда — прекрасная группа людей. Они любезны, присматривают за тобой да и в целом классные, смешные ребята», — цитирует Уордли Sky Sports.

«Мы проводим спарринги три раза в неделю. С ним занимаюсь я и еще несколько спарринг-партнеров. Все вместе мы заставляем его работать, давим. Суммарно я провел с ним порядка 40 раундов».

«Он поправился, стал немного крупнее. Но даже несмотря на то, что он переходит в супертяжелый вес, он знает, что он за боец. Он не пытается набрать огромный вес. Усик знает свои сильные стороны, свой стиль. Он выглядит больше, что здорово, учитывая переход в тяжеловесы. Но у него остались тот же удар и та же энергия, которую он привносит в каждый свой поединок».

«Он определенно сохранил прежнюю скорость. Вокруг этого построен весь его стиль, и переход в супертяжелый вес этого не изменит. Думаю, в его ударе только прибавится силы».

«Скорее всего, Усик проведет несколько подготовительных боев с соперниками покрупнее, чтобы привыкнуть к весу, к соперникам такого размера с тобой в ринге. Конечно, он и раньше брал это во внимание, в его лагере присутствовали тяжеловесы. Он готовился к этому долгое время, так что подходит к дебюту во всеоружии».