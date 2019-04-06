Уайлдер предостерег британских боксеров

Новости спорта: Деонтей Уайлдер дал британским боксерам несколько советов, как себя вести в США.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер решил обратиться к своим британским коллегам - Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. Американец дал боксерам несколько советов перед их приездом в США.

"Америка всегда мечтала о своем чемпионе. О человеке, за которым она могла бы наблюдать и радоваться. Именно я - тот боксер, который вернул сюда гордость и радость. У американцев есть человек, которого они могут назвать "самым опасным парнем на планете". За последние несколько боев я привлек к себе мировое внимание. И это только начало.

Но у Джошуа и Фьюри тоже есть шанс. Если они будут драться с тем, с кем надо, то фанаты в Америке их примут и полюбят. Но для начала этим британцам необходимо понять, что здесь все иначе. Мы по-другому относимся к боксу. Когда эти ребята приезжают в США, то обязаны осознавать, что я здесь являюсь королем. У меня есть авторитет, все смотрят мои поединки, потому что я монстр супертяжелого дивизиона", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.