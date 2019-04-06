Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины
Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины
Усик - Такам: бой официально подтвержден
Усик - Такам: бой официально подтвержден
Запорожье уступило Киев-Баскету в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги
Запорожье уступило Киев-Баскету (Видео)
Беринчик и Митрофанов пообщались с прессой перед вечером бокса в Киеве (Видео)
Беринчик и Митрофанов пообщались с прессой перед вечером бокса в Киеве (Видео)

Уайлдер предостерег британских боксеров

Уайлдер предостерег британских боксеров
01:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Деонтей Уайлдер дал британским боксерам несколько советов, как себя вести в США.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер решил обратиться к своим британским коллегам - Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. Американец дал боксерам несколько советов перед их приездом в США.

"Америка всегда мечтала о своем чемпионе. О человеке, за которым она могла бы наблюдать и радоваться. Именно я - тот боксер, который вернул сюда гордость и радость. У американцев есть человек, которого они могут назвать "самым опасным парнем на планете". За последние несколько боев я привлек к себе мировое внимание. И это только начало.

Леффлер назвал фаворита возможного боя Уайлдер - Кличко

Но у Джошуа и Фьюри тоже есть шанс. Если они будут драться с тем, с кем надо, то фанаты в Америке их примут и полюбят. Но для начала этим британцам необходимо понять, что здесь все иначе. Мы по-другому относимся к боксу. Когда эти ребята приезжают в США, то обязаны осознавать, что я здесь являюсь королем. У меня есть авторитет, все смотрят мои поединки, потому что я монстр супертяжелого дивизиона", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, почему Че Че и Буэно покинули Динамо
02 Усик - Такам: бой официально подтвержден
03 "В еде я себя не ограничиваю": Усик о переходе в хэвивейт
04 Запорожье уступило Киев-Баскету в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги
05 Фонсека: Сказал Тайсону, чтобы он извинился перед Шараном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь