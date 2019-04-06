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Диллиан Уайт раскритиковал Джошуа за выбор соперника

Диллиан Уайт раскритиковал Джошуа за выбор соперника
00:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боксер-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что представляет более серьезную угрозу для чемпиона мира британца Энтони Джошуа, чем Джаррелл Миллер.

Джошуа и Миллер проведут поединок 1 июня. При этом Уайт хотел боксировать с Джошуа, ранее сообщалось, что их бой-реванш может пройти 13 апреля в Лондоне. В 2015 году Уайт и Джошуа уже встречались на ринге, в первых раундах преимуществом владел Диллиан, но затем Энтони отправил соперника в нокаут.

«Если Джошуа хотел серьёзный бой, то нужно было сделать серьёзное предложение. Но очевидно, что они отнеслись ко мне неправильно. Они вели со мной переговоры просто для самого факта переговоров.

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Я прекрасно знаю себе цену. Я понимаю, что могу дать боксу. Я не хочу показаться жадным, но они предложили мне £ 4 млн. Это несерьёзно, я вхожу в топ-4 в своём дивизионе. При этом Фьюри предлагают £ 15 млн, а мне £ 4 млн. Это как?

Конечно, я верю, что могу стать чемпионом мира, всё возможно. Верю, что могу победить Джошуа. Миллер — более лёгкий соперник для него, Джошуа побьёт его. Я представляют более серьёзную опасность, чем Миллер», — цитирует Уайта BBC.

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