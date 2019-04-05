Ломаченко завершил тренировочный лагерь перед боем с Кроллой

Новости спорта: Чемпионский бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко завершил приготовления к поединку с британцем Энтони Кроллой. Об этом сообщил Ломаченко на своей странице в Facebook.

"Тренировочный лагерь закончился. До встречи на арене Стейплз Центр в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.

Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

Напомним, Ломаченко выиграл титул чемпиона WBA в легком весе в бою с Хорхе Линаресом, а в декабре прошлого года украинец победил Хосе Педрасу и выиграл пояс по версии WBO.