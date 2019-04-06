Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик серьезно мотивирован перед боем с камерунцем.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился эмоциями от своего первого боя в супертяжелом дивизионе с камерунцем Карлосом Такамом.

"25 мая будет очень важной датой в моей боксерской карьере, так как я поднимусь в хевивейт. Выступая в крузервейте я достиг всего и стал абсолютным чемпионом мира, и теперь я собираюсь повторить это в супертяжелом весе.

Данный вызов начнется с поединка против Карлоса Такама. Это будет нелегкий бой. Но на пути к цели нужно проверять себя в битвах с соперниками мирового класса", - цитирует слова украинца BoxingScene.