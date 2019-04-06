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Промоутер: Настало время для главного испытания в жизни Усика

Промоутер: Настало время для главного испытания в жизни Усика
09:31 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Промоутер Александра Усика считает, что Карлос Такам является прекрасным соперником для дебюта в хэвивейте.

Сопромоутер Александра Усика (16–0, 12 КО) Эдди Хирн прокомментировал подписание контракта на дебютный бой украинского боксера в супертяжелом весе против француза камерунского происхождения Карлоса Такама (36–5–1, 28 КО):

«Настало время для главного испытания в жизни Усика. Будучи звездой Р4Р, он доминировал в тяжелом весе. Александр стал абсолютным чемпионом мира, проведя всего 15 боев. Сейчас он делает дерзкий прыжок в мир больших парней и попытается повторить свои достижения в супертяжелом весе.

Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте

Карлос Такам является прекрасным соперником для дебюта в супертяжах. Большой, сильный боксер, который сможет продемонстрировать Усику весь арсенал больших ребят. Будьте готовы к фейерверку 25 мая!

Я рад представлять интересы такой большой звезды в Америке в то время, когда DAZN начинает волшебный период в истории бокса. Канело против Джейкобса (4 мая), Усик против Такама (25 мая), Джошуа против Миллера (1 июня) и возвращение GGG в течение двух месяцев – не пропустите это».

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам, Эдди Хирн, Усик - Такам.
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