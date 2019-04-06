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Промотер: Усик может стать достойным наследником братьев Кличко

Промотер: Усик может стать достойным наследником братьев Кличко
12:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: К2ukraine

Новости спорта: Александр Красюк прокомментировал следующий бой Александра Усика.

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBC/IBF/WBO в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), подчеркнул, что он уверен в успешных выступлениях Усика в супертяжёлом весе. По словам Красюка, у Усика есть все качества, чтобы стать достойным наследником братьев Кличко.

«Усик покажет все свое мастерство, благодаря которому он стал олимпийским чемпионом и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в новом дивизионе. Он обладает всеми качествами, чтобы стать достойным наследником братьев Кличко, чтобы объединить пояса и править супертяжелым дивизионом на протяжении многих лет.

Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте

Эта глава начнется 25 мая в поединке против Карлоса Такама. Так давайте же перепишем историю, давайте станем ею!», — приводит слова Александра Красюка xsport.

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