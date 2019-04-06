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Умер именитый финский боксер, о котором сняли фильм

Умер именитый финский боксер, о котором сняли фильм
15:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Известный финский боксер Олли Мяки умер в субботу на 83-м году жизни.

Причиной смерти чемпиона Европы 1959 года стала продолжительная болезнь.

Единственный в истории Финляндии чемпион Европы по боксу Оллим Мяки ушел из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Своей главной победы он добился на чемпионате Европы 1959 года, став лучшим в весовой категории до 60 кг на турнире в швейцарском городе Люцерн. До этого он был серебряным призером на чемпионате Европы 1957 года в Праге, сообщает Ilta Sanomat со ссылкой на заявление семьи боксера..

В 1960 году он должен был выступать на Олимпиаде Риме, однако его не пустили туда из-за социалистических взглядов. Поэтому вскоре он начал карьеру боксера-профессионала, которую завершил в 1973 году. На его счету - 50 боев, 28 побед, 5 из них досрочно, 8 раз была ничья и 14 встреч финн проиграл.

О Мяки и его чемпионском поединке, который был организован в 1962 году в Хельсинки, несколько лет назад сняли фильм "Улыбающийся человек", международное название картины - "Самый счастливый день в жизни Олли Мяки".

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Его сын Олли Мяки Пекка стал тренером, менеджером и промоутером в профессиональном боксе.

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