Боец UFC Гастелум - о конфликте между Хабибом и Конором

Новости спорта: Келвин прокоментировал перепалку бойцов в соцсетях.

Боец UFC Келвин Гастелум считает, что Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов перешли границы дозволенного в своем конфликте. Напомним, ирландец и дагестанец обменялись несколькими оскорбительными постами в соцсетях.

"Я думаю, есть некая черта, которую нельзя переступать. Это соперничество обострилось до такой степени, что такого просто не должно быть.

Думаю, если это продолжится, кто-то в конечном итоге получит травму, пулю или что-то в этом роде. Я действительно верю, что это может привести к стрельбе. Никто не должен задевать чужих жен, жизни людей или их религию. Это абсолютно неприемлемо", - приводит слова Гастелума MMAJunkie.

Напомним, ирландец назвал жену Нурмагомедова "полотенцем". После этого Хабиб обозвал Конора "насильником и лицемером".

Спустя некоторое время Макгрегор снова поиздевался над супругой Нурмагомедова - экс-чемпион UFC заявил, что под полотенцем находится козел.