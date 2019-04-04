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Макгрегор намерен вернуться в октагон

Макгрегор намерен вернуться в октагон
10:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 30-летний ирландец на прошлой неделе объявил о завершении карьеры в ММА.

Конор Макгрегор опубликовал пост, где высказался про веру, а также намекнул на возвращение в ММА.

"Я хочу двигаться вперед со всеми своими поклонниками , всех вероисповедований и слоев общества. Все верования заставляют нас быть лучше. Это один мир, и он един для всех.

До встречи в октагоне", - написал Макгрегор в своем Twitter.

Напомним, 6 октября 2018 года он проиграл свой последний бой Нурмагомедову, который впервые отстоял чемпионский пояс в легком весе.

Ранее Макгрегор опубликовал пост в одной из социальных сетей, поместив туда свадебную фотографию Хабиба Нурмагомедова, на которой также запечатлена его жена в хиджабе. Ирландец назвал супругу россиянина "полотенцем".

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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