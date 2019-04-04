Макгрегор намерен вернуться в октагон

Конор Макгрегор опубликовал пост, где высказался про веру, а также намекнул на возвращение в ММА.
"Я хочу двигаться вперед со всеми своими поклонниками , всех вероисповедований и слоев общества. Все верования заставляют нас быть лучше. Это один мир, и он един для всех.
До встречи в октагоне", - написал Макгрегор в своем Twitter.
I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.
All faiths challenge us to be our best selves.
It is one world and one for all
Now see you in the Octagon.
Напомним, 6 октября 2018 года он проиграл свой последний бой Нурмагомедову, который впервые отстоял чемпионский пояс в легком весе.
Ранее Макгрегор опубликовал пост в одной из социальных сетей, поместив туда свадебную фотографию Хабиба Нурмагомедова, на которой также запечатлена его жена в хиджабе. Ирландец назвал супругу россиянина "полотенцем".