Макгрегор намерен вернуться в октагон

Новости спорта: 30-летний ирландец на прошлой неделе объявил о завершении карьеры в ММА.

Конор Макгрегор опубликовал пост, где высказался про веру, а также намекнул на возвращение в ММА.

"Я хочу двигаться вперед со всеми своими поклонниками , всех вероисповедований и слоев общества. Все верования заставляют нас быть лучше. Это один мир, и он един для всех.

До встречи в октагоне", - написал Макгрегор в своем Twitter.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Напомним, 6 октября 2018 года он проиграл свой последний бой Нурмагомедову, который впервые отстоял чемпионский пояс в легком весе.

Ранее Макгрегор опубликовал пост в одной из социальных сетей, поместив туда свадебную фотографию Хабиба Нурмагомедова, на которой также запечатлена его жена в хиджабе. Ирландец назвал супругу россиянина "полотенцем".