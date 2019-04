Макгрегор намерен вернуться в октагон

Конор Макгрегор опубликовал пост, где высказался про веру, а также намекнул на возвращение в ММА.

"Я хочу двигаться вперед со всеми своими поклонниками , всех вероисповедований и слоев общества. Все верования заставляют нас быть лучше. Это один мир, и он един для всех.

До встречи в октагоне", - написал Макгрегор в своем Twitter.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all

Now see you in the Octagon.