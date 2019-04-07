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Экс-соперник Кличко Мануэль Чарр решил сменить имя

Экс-соперник Кличко Мануэль Чарр решил сменить имя
08:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Выступающий за Германию чемпион мира по боксу по версии WBA Regular в супертяжелом весе Мануэль Чарр решил сменить имя на то, которое получил при рождении.

"С рождения меня зовут Махмуд Чарр, и я хочу выходить в ринг сейчас и в будущем, используя настоящее имя. Мне стало ясно, что имя Мануэль не отражает мою настоящую личность. Я многонационален: чувствую себя немцем, а также сирийцем и ливанцем. Я люблю свое происхождение, люблю и свою немецкую родину. Я – Махмуд Чарр, Бриллиантовый Мальчик, чемпион мира в супертяжелом весе!" - заявил 34-летний боксер.

Чарр родился в Сирии, и там он получил имя Махмуд. Профессиональную карьеру боксер начал в Германии, где в 2005 году принял решение сменить имя на Мануэль, которое более привычно немецкому слуху, сообщает Xsport.

Чарр бросил вызов Кличко

Чарр не единственный немецкий боксер с подобной историей. Так, Марко Хук при рождении был Муамером Хукичем, а Феликс Штурм – Аднаном Чатичем.

Напомним, в 2012 году Чарр, который имел 21 победу подряд, потерпел в 4-м раунде единственное в карьере поражение от украинца Виталия Кличко.

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Мануэль Чарр, Бокс, Новости бокса.
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