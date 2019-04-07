Рикардо Майорга за два раунда проиграл дебютанту (Видео)

Новости спорта: В ночь с 6 на 7 апреля (время киевское) в Гватемале состоялся турнир по профессиональному боксу, в ходе которого очередной бой провёл 46-летний ветеран, экс-чемпион мира Рикардо Майорга.