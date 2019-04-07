Рикардо Майорга за два раунда проиграл дебютанту (Видео)

Соперником никарагуанца был Лестер Мартинес, проводящий дебютный бой в профессионалах, встреча прошла в полутяжёлом весе.
В первом раунде Майорга попытался принять открытый бой, в результате чего зрители стали свидетелями нескольких разменов. Уже во второй трёхминутке Рикардо подсел функционально и стал проигрывать оппоненту. Мартинес зажал оппонента в углу, обрушив на того град атак. В итоге рефери не оставалось ничего другого, как зафиксировать досрочную победу дебютанта.
Guatemala Card by @PinoleroBoxing with Prospect Lester Martinez in his Debut stopping Veteran Ricardo Mayorga @THEREALMAYORGA Saturday:https://t.co/R8sA9gIc1X#boxing #boxe #boxeo #TTR #video #The13thRound #Fury #Wilder #Canelo #Mayweather #Joshua #Pacquiao #Wach #Forbes pic.twitter.com/kFc5ZR6zK5
— The13thRound (@BoxingHls) 7 апреля 2019 г.
Поражение Майорги стало третьим кряду и двенадцатым в профессиональной карьере.