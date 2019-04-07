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Экс-чемпион мира по боксу арестован в Германии

Экс-чемпион мира по боксу арестован в Германии
14:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-чемпион мира в среднем весе Феликс Штурм задержан правоохранительными органами в немецком городе Кельн.

Бывшего боксёра арестовали за неуплату налогов, сообщает BoxingScene. При этом отмечается, что в последние годы Штурм проживает на исторической родине — в Боснии и Герцеговине и именно потому немецкая полиция не могла его арестовать.

Пока ещё не совсем ясно, что грозит экс-чемпиону мира за неуплату налогов. Штурм последний поединок провёл в феврале 2016 года, когда решением большинства судей победил Фёдора Чудинова.

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Штурм считался одним из самых успешных боксёров Германии минувшего десятилетия. Он удерживал титул на протяжении многих лет. В послужном списке Феликса даже значится поединок с Оскаром де ла Хойей.

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