Экс-чемпион мира по боксу арестован в Германии

Новости спорта: Экс-чемпион мира в среднем весе Феликс Штурм задержан правоохранительными органами в немецком городе Кельн.

Бывшего боксёра арестовали за неуплату налогов, сообщает BoxingScene. При этом отмечается, что в последние годы Штурм проживает на исторической родине — в Боснии и Герцеговине и именно потому немецкая полиция не могла его арестовать.

Пока ещё не совсем ясно, что грозит экс-чемпиону мира за неуплату налогов. Штурм последний поединок провёл в феврале 2016 года, когда решением большинства судей победил Фёдора Чудинова.

Штурм считался одним из самых успешных боксёров Германии минувшего десятилетия. Он удерживал титул на протяжении многих лет. В послужном списке Феликса даже значится поединок с Оскаром де ла Хойей.