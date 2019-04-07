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Теофимо Лопес: Я лучше Мейвезера

Теофимо Лопес: Я лучше Мейвезера
12:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Теофимо Лопес рассказал о своем отношении к Флойду Мейвезеру.

Проспект лёгкого веса Теофимо Лопес заявил, что он считает себя лучше экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

"Я брал пример с Флойда Мейвезера, но сейчас я лучше, чем он. Флойд открыл дорогу для всех нас, но каждые 20-25 лет в спорте появляется кто-то особенный, который приковывает внимание всего мира. Сейчас у меня есть чувство, что таким парнем буду я. Конечно, не умаляю заслуг Флойда, ведь он проложил дорогу для меня", — рассказал Лопес в интервью, размещённом на YouTube-канале стриминговой платформы DAZN.

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Отметим, что Лопес уже не раз вызывал на поединок чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко. В ходе интервью он отметил, что считает украинца хуже Джервонты Дэвиса.

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Флойд Мейвезер, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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