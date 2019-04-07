Ломаченко показал необычные отжимания от пола (Видео)

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Super Василий Ломаченко поразил потрясающей координацией.
В тренировочном зале боксер показал, как отжимается, когда его руки отделяют от пола эспандеры. Кажется, что повторить это нереально.
Все, что смог сказать посетитель тренировки - это: "Oh, my God, Vasiliy, oh, my God!"
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Ломаченко поражает своей координацией @lomachenkovasiliy #lomachenko #ломаченко #бокс
Напомним, что следующий свой поединок Ломаченко проведет 12 апреля, в котором встретится с Энтони Кроллой.