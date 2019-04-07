46-летний Майорга не думает завершать карьеру после поражения

Новости спорта: Легендарный Рикардо Майорга не намерен завершать карьеру.

В ночь с 6 на 7 апреля в Гватемале состоялся турнир по профессиональному боксу, в ходе которого выступил ветеран ринга экс-чемпион мира Рикардо Майорга. Соперником 46-летнего никарагуанца был дебютант профи бокса Лестер Мартинес.

Молодой Мартинес легко справился с Майоргой, одержав победу за два раунда. Тем не менее, невзирая на тяжёлое поражение, Рикардо не намерен вешать перчатки на гвоздь.

«Ещё два боя, и тогда я попрощаюсь с профессиональным боксом», — приводит слова Майорги BoxingScene.

Отметим, Майорга потерпел три поражения кряду и четыре — в последних пяти боях, при этом все они были досрочные. Пик карьеры никарагуанца пришёлся на начало минувшего десятилетия. Тогда он дважды победил Вернона Форреста, а также провёл поединки с Оскаром де ла Хойей и Феликсом Тринидадом.