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Американский боксер вызвал Ломаченко на ринг

Американский боксер вызвал Ломаченко на ринг
07:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Теофимо Лопес не покидает надежд встретиться с украинцем.

Американский боксер гондурасского происхождения Теофимо Лопес заявил, что планирует провести в этом году четыре поединка. Среди потенциальных соперников он хочет видеть и обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

"Я хочу провести бой в июле. Мы ожидали, что поединок будет 10-раундовым, но в итоге получилось так, что он должен продлится 12 раундов. Я надеюсь, что это будет бой за звание обязательного претендента на пояс IBF.

Комми, Гарсия и Ломаченко заслуживают свои титулы. Но стоит им только выйти в ринг со мной - все изменится. Я планирую провести четыре поединка в этом году. Один был в феврале, теперь будет в апреле, затем в июле и в декабре. Последний поединок планирую провести с Ломаченко", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

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Следующий бой Теофимо проведет 20 апреля против Эдиса Татли в андеркарте поединка Кроуфорд – Хан.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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