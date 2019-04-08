Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой

Новости спорта: Кролла получит 1 миллион долларов за бой с Ломаченко, гонорар украинца в два раза больше.

По информации Sport Arena, Энтони Кролла заработает 1 миллион долларов за бой против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко.

Поединок Ломаченко – Кролла состоится 12 апреле на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе. В профессиональном боксе гонорар не зависит от результата поединка, так как контракт на бой подписывается задолго до проведения боксерского вечера.

По информации Sport Arena, за бой против Кроллы Ломаченко заработает 2,2 миллиона долларов.

В этом поединке поддерживать Ломаченко будет чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC Александр Гвоздик.

Ломаченко выиграл титул чемпиона WBA в легком весе в бою с Хорхе Линаресом, а в декабре прошлого года украинец победил Хосе Педрасу и выиграл пояс по версии WBO. Кролла ранее являлся чемпионом мира по версии WBA. В последнем бою британец победил индонезийского боксера Дауда Йордана.