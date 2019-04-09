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"Бой будет захватывающим": Деревянченко - о предстоящем поединке 13 апреля

"Бой будет захватывающим": Деревянченко - о предстоящем поединке 13 апреля
00:11 Сегодня Телеграф The Ring

Новости спорта: Украинский боксер Сергей Деревянченко – о своем следующем поединке.

Украинский средневес Сергей Деревянченко прокомментировал свой предстоящий бой против немца Джека Кулкая (13 апреля):

«Кулкай – хороший боец. Он опытный и был регулярным чемпионом мира WBA. Это достойный соперник, я думаю, бой будет захватывающим.

Кулкай хорошо двигается, он быстрый. Я буду использовать джеб против него, заставлю его ошибаться и накажу за это.

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Я не работал с Андре Розье, готовясь к этому бою. Лагерь проходил в два этапа. Первый я провел в Колорадо-Спрингс, а во время второго работал в Нью-Йорке с Сергеем Корчинским и Гари Старком».

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