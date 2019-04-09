Арум дал прогноз на бой Ломаченко - Кролла

Новости спорта: Промоутер прокомментировал предстоящий поединок между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой.

Промоутер Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) признался, что не сильно рад бою украинца против Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО), но ему этот поединок буквально навязали. Слова Арума приводит BoxingScene.

"Нас принудили к этому бою, хотя эта обязательная защита для нас словно кость в горле. Спасибо нашему другу Эдди Херну, который собирался выиграть промоутерские торги, чтобы Ломаченко хотя бы один раз выступил на DAZN. В итоге мы лишили его иллюзий, сказав, что это станет началом войны (с ESPN), которую ему не выиграть. И здравый смысл возобладал. Мы переплатили за Кроллу, и в пятницу вечером вы это увидите.

В то же время, Кролла, даже будучи не самым опытным парнем, остается сильным англичанином, который был чемпионом мира. И он, несомненно, надорвет задницу, пытаясь победить. Бой должен получиться ярким, но это не отменяет того, что мы бы предпочли организовать другой поединок".

Напомним, что бой Ломаченко против Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) пройдет 12 апреля.