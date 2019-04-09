Стало известно, когда Гассиев дебютирует в хэвивейте

Новости спорта: В последнем поединке россиянин уступил Александру Усику.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжелом весе уже летом.

Об этом сообщил тренер россиянина Виталий Сланов.

«Пока Мурат тренируется дома. Но спустя какое-то время он отправится в США. Сейчас он держит свой вес в районе 100 кг, старается не понижать его. Думаю, он будет готов к дебюту в тяжелом весе в июне», — приводит слова Сланова ТАСС.

В последнем бою в июле прошлого года Гассиев встретился в ринге с украинцем Александром Усиком, который нанес ему первое поражение в профессиональной карьере.

Всего на счету Мурата 27 поединков, в которых 19 из 26 побед он добывал нокаутами.

Также в супертяжелом весе готовится дебютировать и сам Усик. Его поединок против камерунца Карлоса Такама состоится 25 мая в Оксон-Хилле.