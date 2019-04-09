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Тренер Гвоздика сделал свой прогноз на бой Хан - Кроуфорд

Тренер Гвоздика сделал свой прогноз на бой Хан - Кроуфорд
11:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тедди считает, что Оскар никогда не мог проявить свои лучшие качества в важных боях для его карьеры.

Американский тренер и эксперт по боксу Тедди Атлас высказал свой мнение касательно боя Амира Хана и Теренса Кроуфорда, выделив сильные и слабые стороны бойцов.

"Хан - однообразный боец, его легко "прочитать". Мне кажется, что Кроуфорд отправит его в нокаут. Амир похож на Де Ла Хойю. Оскар всегда терялся и показывал себя с худшей стороны в важных боях для его карьеры. В бою с тем же Феликсом Тринидадом, да и многих других, даже в тех поединках, когда он был фаворитом. Он постоянно ошибается в крупных битвах", - цитирует американца The Ring.

Бой Кроуфорд – Хан состоится 20 апреля в Нью-Йорке.

Арум дал прогноз на бой Ломаченко - Кролла

Ранее Боб Арум поделился ожиданиями от престоящего поединка между Теренсом Кроуфордом и Амиром Ханом.

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Амир Хан, Бокс, Новости бокса, Тедди Атлас, Теренс Кроуфорд.
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