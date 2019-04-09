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Деревянченко рассказал о подготовке к бою с Кулкаем

Деревянченко рассказал о подготовке к бою с Кулкаем
23:55 Вт, 9 Апрель 2019 Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от своего следующего боя.

33-летний украинский боксер Сергей Деревянченко, которому 13 апреля в поединке за звание официального претендента на титул IBF в среднем весе предстоит встретиться в ринге с экс-чемпиона мира в Джеком Кулкаем, рассказал о своей подготовке.

По словам украинца, американский тренер Андре Розье, с которым ранее работал украинец, вновь не принимал участия в подготовке к этому бою.

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«Джек Кулкай хороший боксер, — цитирует Деревянченко Allboxing. — У него достаточно опыта, и он был чемпионом WBA в первом среднем весе. Это достойный соперник, и я думаю, бой будет зрелищным. Кулкай хорошо двигается, и он быстр. Я буду использовать джеб против него, заставлю его ошибаться и буду наказывать за ошибки. - К сожалению я не тренировался под руководством Андре Розье перед этим боем. Подготовка была поделена на два этапа: первый я провел в Колорадо-Спрингс, второй в Нью-Йорке тренируясь с Сергеем Корчинским-младшим и Гэри Старком».

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Джек Кулкай.
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