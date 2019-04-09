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Известный боксер признал себя виновным в сексуальном домогательстве

Известный боксер признал себя виновным в сексуальном домогательстве
20:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Экс-чемпион мира получил двухлетний испытательный срок.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Эдриан Бронер приговорен к двухлетнему испытательному сроку по делу о домогательстве. Об этом сообщает ESPN.

Боксер обвинялся женщиной за то, что в июне прошлого года в ночном клубе он приставал к ней и поцеловал против ее воли. По утверждению потерпевшей Эдриен лег на нее и несколько раз насильно поцеловал.

Согласно решению суда Бронер получил шестимесячный условный срок с испытательным периодом в два года. Также его оштрафовали на тысячу долларов и обязали возместить потерпевшей 4200 долларов за услуги психолога.

Более того, теперь Эдриен обязан будет проходить регулярные тесты на употребление наркотиков и алкоголя.

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Отметим, что в последнем бою Бронер проиграл Мэнни Пакьяо битву за чемпионский титул, однако американец свое поражение не признает.

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