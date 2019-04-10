Уайлдер: Что еще вам надо, я же даю то, что вы хотите видеть

Новости спорта: Американский боксер Деонтей Уайлдер не согласен с критикой в свой адрес.

Деонтей Уайлдер считает, что фанаты бокса не имеют права обвинять его в недостаточной зрелищности:

«Что еще вам надо, я же даю то, что вы хотите видеть. Что вы от меня еще хотите? Сколько еще вы от меня хотите? Я даю вам лучшие бои в вашей жизни, а вы, парни, все еще хотите, чтобы я понизил свой статус и дал вам другие поединки.

Я дал вам бой со Стиверном, когда вы говорили, что он побьет меня. Я дал вам бой с Луисом Ортисом, когда никто не хотел драться с этим мужиком. Я дал вам бой с Тайсоном Фьюри. Я собираюсь выйти и сделать то, что я делаю, снова. Вам нужно оставаться терпеливыми, это не финишная черта моей карьеры. Я не буду единственным, кто дает вам, парни, отличное развлечение.

Я всегда был зрелищем, я всегда выхожу в ринг и пытаюсь нокаутировать любого. Это то, что я делаю. Вам нужно присоединиться и следить за Деонтэем Уайлдером, неважно с кем он будет драться. Я не буду понижать мой статус и принимать все, о чем меня умоляют. Говорите и просите об этом у других бойцов, и тогда у нас всех будет приятный день».

Ранее Уайлдер прокомментировал возможность боя с Владимиром Кличко.