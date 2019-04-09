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Арум: Ломаченко - лучший технарь со времен Мохаммеда Али

Арум: Ломаченко - лучший технарь со времен Мохаммеда Али
19:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Промоутер Боб Арум поделился ожиданиями накануне боя Василия с Энтони Кроллой.

Известный промоутер Боб Арум расхвалил своего клиента, чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, накануне его боя с британцем Энтони Кроллой.

"Ломаченко - самый лучший технарь в боксе, которого я видел со времен Мохаммеда Али. Техника американца была великолепной в то время, когда он дрался с Брайаном Лондоном, Генри Купером и Карлом Мильденбергером. А сейчас место Али занял Ломаченко. В технике ему равных нет", - приводит слова World Boxing News.

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Ранее Арум сказал, что не смог отговорить Ломаченко от защиты титула с Кроллой ради другого соперника.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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