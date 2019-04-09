Арум: Ломаченко - лучший технарь со времен Мохаммеда Али

Новости спорта: Промоутер Боб Арум поделился ожиданиями накануне боя Василия с Энтони Кроллой.

Известный промоутер Боб Арум расхвалил своего клиента, чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, накануне его боя с британцем Энтони Кроллой.

"Ломаченко - самый лучший технарь в боксе, которого я видел со времен Мохаммеда Али. Техника американца была великолепной в то время, когда он дрался с Брайаном Лондоном, Генри Купером и Карлом Мильденбергером. А сейчас место Али занял Ломаченко. В технике ему равных нет", - приводит слова World Boxing News.

Ранее Арум сказал, что не смог отговорить Ломаченко от защиты титула с Кроллой ради другого соперника.