Ломаченко рассказал о своих планах после боя с Кроллой

Новости спорта: Украинец также заявил, что Майки придется опуститься до его веса, если он хочет боя с ним.

Обладатель поясов чемпиона мира WBA и WBО в легком весе Василий Ломаченко рассказал, что он будет показывать в бою с Энтони Кроллой, высказался насчет Майки Гарсии и отметил, с кем будет у него следующий поединок после британца.

"Могу сказать, что поединок 12 апреля будет тяжелым. Я попробую показать все своим умения и навыки, сделаю все, что мне под силу.

Поединок с Майки Гарсией? Да, мне все еще интересно это, но все зависит от него - ему нужно опуститься. в весе.

Моя цель - объединить титулы, поэтому следующий соперник после Энтони не так важен - любой обладатель титула. Я хочу IBF или WBC", - приводит слова украинца FinoBoxing.