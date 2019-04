Боб Арум анонсировал сюрприз от Ломаченко

В ночь с 12 на 13 апреля Ломаченко в Лос-Анджелесе в бою с британцем Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) проведет защиту титулов WBA и WBO в легком весе.

Промоутер Ломаченко Боб Арум на своей странице в Твиттере анонсировал сюрприз от украинского боксера.

"Обратите внимание, в каком халате Ломаченко будет выходить к рингу на бой против Энтони Кролла в пятницу вечером. В истории бокса не было еще ничего подобного", - написал Арум.

Wait until you see the robe Lomachenko wears when he walks to the ring to face Anthony Crolla Friday night at STAPLES Center on ESPN+ (11 p.m. est/8 pst). There has never been anything comparable in the history of boxing

