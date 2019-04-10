Виталий Кличко назвал сумму, при которой Владимир задумается о возвращении

Новости спорта: Ранее бывший чемпион мира сам не исключил, что фанаты вновь увидят его на ринге.

Виталий Кличко, брат бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, рассказал, какое предложение может заставить его брата вернуться в бокс:

«Когда появилась новость о предложении в $40 млн., я позвонил брату и спросил, что происходит. Он ответил: «Меня это предложение не интересует». Когда через несколько недель заговорили о $80 млн, я позвонил и спросил снова. Он сказал, что это предложение не заставило его изменить решение, и он задумается, если предложат $100 млн».

Напомним, ранее Кличко-младший признался, что ему льстит то, что фанаты бокса скучают по нему.