Ломаченко получил пояс суперчемпиона

Всемирная боксерская организация (WBO) вручила своему чемпиону в легком весе украинцу Василию Ломаченко пояс суперчемпиона по линии организации.
Церемония вручения пояса состоялась на пресс-конференции перед боем украинца с британцем Энтони Кроллой.
Стоит отметить, что пояс суперчемпиона позволит Ломаченко потребовать поединок за пояс WBO в любой весовой категории.
@VasylLomachenko honored with Lightweight Super Champion Belt at @trboxing presser for Loma v. Crolla on @espn pic.twitter.com/1sZWMPXgSv— WBO (@WorldBoxingOrg) 10 апреля 2019 г.
Также обладатель этого пояса имеет право на незамедлительный реванш, если он проиграет в титульном поединке.
Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля. Согласно прогнозам букмекеров, у украинского чемпиона намного больше шансов выиграть эту битву.