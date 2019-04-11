Ломаченко получил пояс суперчемпиона

Новости спорта: WBO вручила Василию Ломаченко пояс суперчемпиона по линии организации.

Всемирная боксерская организация (WBO) вручила своему чемпиону в легком весе украинцу Василию Ломаченко пояс суперчемпиона по линии организации.

Церемония вручения пояса состоялась на пресс-конференции перед боем украинца с британцем Энтони Кроллой.

Стоит отметить, что пояс суперчемпиона позволит Ломаченко потребовать поединок за пояс WBO в любой весовой категории.

Также обладатель этого пояса имеет право на незамедлительный реванш, если он проиграет в титульном поединке.

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля. Согласно прогнозам букмекеров, у украинского чемпиона намного больше шансов выиграть эту битву.