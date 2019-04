Ломаченко получил пояс суперчемпиона

Всемирная боксерская организация (WBO) вручила своему чемпиону в легком весе украинцу Василию Ломаченко пояс суперчемпиона по линии организации.

Церемония вручения пояса состоялась на пресс-конференции перед боем украинца с британцем Энтони Кроллой.

Стоит отметить, что пояс суперчемпиона позволит Ломаченко потребовать поединок за пояс WBO в любой весовой категории.

@VasylLomachenko honored with Lightweight Super Champion Belt at @trboxing presser for Loma v. Crolla on @espn pic.twitter.com/1sZWMPXgSv