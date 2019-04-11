Скачать
Четверг, 11.04.2019
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Аякс отыгрался после гола Роналду
Аякс отыгрался после гола Роналду
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника

Ломаченко получил пояс суперчемпиона

Ломаченко получил пояс суперчемпиона
08:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: WBO вручила Василию Ломаченко пояс суперчемпиона по линии организации.

Всемирная боксерская организация (WBO) вручила своему чемпиону в легком весе украинцу Василию Ломаченко пояс суперчемпиона по линии организации.

Церемония вручения пояса состоялась на пресс-конференции перед боем украинца с британцем Энтони Кроллой.

Стоит отметить, что пояс суперчемпиона позволит Ломаченко потребовать поединок за пояс WBO в любой весовой категории.

Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам

Также обладатель этого пояса имеет право на незамедлительный реванш, если он проиграет в титульном поединке.

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля. Согласно прогнозам букмекеров, у украинского чемпиона намного больше шансов выиграть эту битву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
02 Манчестер Юнайтед - Барселона: события матча
03 Виталий Кличко назвал сумму, при которой Владимир задумается о возвращении
04 Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
05 Погба принял решение покинуть Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь