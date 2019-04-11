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Фредди Роуч рассказал, как можно победить Ломаченко

Фредди Роуч рассказал, как можно победить Ломаченко
14:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Известный тренер предположил, как можно победить Василия Ломаченко.

Тренер Мэнни Пакьяо Фредди Роуч рассказал, как можно победить чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

"Соперник Ломаченко должен оказывать в ринге большое давление и агрессию. Иначе не победить, Ломаченко слишком хороший боксер, его не вывести из игры просто. Он может стать лучшим боксером в мире. Как и еще один украинец - Александр Усик, он тоже очень хороший боксер. Все пытаются перехитрить этих парней, но это почти невозможно", - цитирует Роуча ESPN.

Ранее о сильных сторонах Василия Ломаченко рассказал Роберт Гарсия.

Василий Ломаченко проведет защиту поясов в поединке против Энтони Кроллы 12 апреля. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя.

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Бокс, Фредди Роуч, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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