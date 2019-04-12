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Ломаченко готов драться с Джервонтой Дэвисом бесплатно

Ломаченко готов драться с Джервонтой Дэвисом бесплатно
05:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился мнением о Джервонте Дэвисе.

"Возможно, что я снова спущусь в полулёгкий вес, чтобы встретиться с Джервонтой Дэвисом. Это правда, я готов драться с Дэвисом бесплатно, мне не нужны деньги. Я просто иду к своей цели, но Дэвис никогда не согласится драться бесплатно. Никогда. Он бизнесмен, и это знают все.

У нас разные промоутеры, а это уже часть боксёрского бизнеса. Такова боксёрская политика. Вы сами об этом всё знаете", — приводит слова Василия Ломаченко BoxingScene.

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В следующий раз Ломаченко выйдет на ринг 12 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соперником Ломаченко станет официальный претендент на пояс по версии WBA Энтони Кролла.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис.
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