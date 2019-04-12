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Фьюри пообещал показать мастер-класс бокса в следующем бою

Фьюри пообещал показать мастер-класс бокса в следующем бою
04:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с немецким боксером Томом Шварцом, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США).

"Я очень рад, что буду боксировать в Лас-Вегасе, а бой покажет ESPN+. Я всегда говорил, что поеду в Лас-Вегасе только ради поединка. В итоге так и произошло.

С нетерпением жду выхода на ринг, хочу дать настоящий мастер-класс по боксу. Уверен, что Вегас наводнят фанаты из Великобритании и Ирландии!" — цитирует Фьюри WorldBoxingNews.

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Ранее Фьюри говорил, что победа над Шварцом поможет ему получить повторный бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Первый бой завершился ничьей, результатом поединка остались недовольны оба соперника.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Том Шварц.
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