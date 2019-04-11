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Майки Гарсия проведет показательный бой с Эриком Моралесом

Майки Гарсия проведет показательный бой с Эриком Моралесом
22:20 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Часть сборов от этого вечера бокса будут переданы близким молодого боксера Айзека Колунги, который оказался парализован в результате пулевого ранения.

Два чемпиона мира в четырех весовых категориях — 31-летний Майки Гарсия и 43-летний Эрик Моралес — проведут 18 мая четырехраундовый показательный поединок в рамках вечера профессионального бокса, организованного компанией Garcia Promotions.

Как рассказал Майки Гарсия в интервью FightHype, часть сборов от этого вечера бокса будут переданы близким молодого боксера Айзека Колунги, который оказался парализован в результате пулевого ранения. Колунга стал жертвой шальной пули в начале марта, когда находился на вечеринке у своего друга. По мнению полиции он не мог быть мишенью стрелявших, поскольку они вели по дому неприцельный огонь из проезжавшей мимо машины сквозь дверь и стены.

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Ранее тренер Майки Гарсии сомневается, что боксер вернется в вес Василия Ломаченко.

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