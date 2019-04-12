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Ломаченко - Кролла: Красюк дал прогноз на бой

Ломаченко - Кролла: Красюк дал прогноз на бой
04:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Александр Красюк, промоутер чемпиона WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика поделился ожиданиями от титульного поединка Василия Ломаченко против Энтони Кроллы.

Александр Красюк в интервью FootballHub, в частности, дал свой прогноз на поединок Ломаченко — Кролла, который состоится 12 апреля на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

“Прогноз? Кролла или сдастся или выйдет из игры до 12-го раунда.

Поражение Ломаченко? С Кроллой? Я думаю, это фантастика.

Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя

У Ломаченко на этот бой двойная мотивация. Он держит в голове цель, о которой неоднократно говорил — это собрать все титулы в легком весе. Стать абсолютным чемпионом и, как он сам намекал, закончить карьеру.

Это его обязательная защита, то есть она должна была состояться сейчас или в следующий раз. Действительно, был подписан предварительный контракт на объединительный поединок, однако чемпион травмировался, поэтому на сцену вышел Кролла. А уже следующий поединок Ломаченко проведет за объединение титулов.

По поводу того, сможет ли Ломаченко собрать все титулы - зависит не от Василия. Ему это сделать совершенно под силу. Нет никакой преграды на его пути. Это политический вопрос. Сможет ли его промоутер договориться о поединках. Я не думаю, что это будет длиться долго. Это должно завершиться в следующие два-три года. Если Василий соберет все пояса - будет иметь моральное право завершать карьеру на вершине. На Эвересте”, - сказал Красюк.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Красюк, Энтони Кролла.
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