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Хирн: Бой Ломаченко - Кролла не вызвал интереса в США

Хирн: Бой Ломаченко - Кролла не вызвал интереса в США
01:00 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн считает, что в Великобритании поединок собрал бы значительно больше фанатов на арене.

Промоутер Энтони Кроллы Эдди Хирн заявил, что бой его подопечного с Василием Ломаченко не вызвал интереса у американской публики. Поединок пройдет в ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center.

«США были крупнейшим рынком для бокса, но за последние пять лет Британия украла шоу, если смотреть на продажи билетов и интерес к поединкам. Бой Ломачено — Кролла хороший пример этому. Если бы они встретились в Великобритании, то на поединке были бы 40, 50 или 60 тысяч болельщиков. Но когда вы говорите о финансовом центре бокса, это, безусловно, в Америке», — цитирует Хирна Boxingscene.com.

Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя

«Этот бой вообще не продан, хотя он везде на ESPN, но кому это интересно, правда? Я не говорю о фанатах, сидящих дома, а о людях на улицах. Кто говорит о Ломаченко на улицах? Проблема Америки в том, что бокс не актуален, люди недостаточно говорят о нем на улицах, в барах, в ресторанах, в такси. В США есть другие виды спорта, которые имеют приоритет над боксом. В Англии же все отдают предпочтение футболу и боксу».

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Энтони Кролла, Ломаченко - Кролла.
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