Ломаченко - Кролла: результаты взвешивания перед боем

Новости спорта: Оба боксера уверенно прошли церемонию взвешивания перед поединком.

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла провели церемонию взвешивания накануне очного боя.

Вес Василия Ломаченко составил 134,4 фунта (60,963 кг), вес Энтони Кроллы — 134,8 фунта (61,144 кг). Таким образом, британский боксер оказался тяжелее украинца примерно на 180 граммов.

Василий Ломаченко:

Энтони Кролла:

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля. Согласно прогнозам букмекеров, у украинского чемпиона намного больше шансов выиграть эту битву. Следить за онлайн-трансляцией поединка Ломаченко - Кролла можно на нашем сайте.