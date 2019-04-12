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Ломаченко - Кролла: результаты взвешивания перед боем

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Ломаченко - Кролла: результаты взвешивания перед боем
08:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Оба боксера уверенно прошли церемонию взвешивания перед поединком.

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла провели церемонию взвешивания накануне очного боя.

Вес Василия Ломаченко составил 134,4 фунта (60,963 кг), вес Энтони Кроллы — 134,8 фунта (61,144 кг). Таким образом, британский боксер оказался тяжелее украинца примерно на 180 граммов.

Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя

Василий Ломаченко:

Энтони Кролла:

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля. Согласно прогнозам букмекеров, у украинского чемпиона намного больше шансов выиграть эту битву. Следить за онлайн-трансляцией поединка Ломаченко - Кролла можно на нашем сайте.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла, Василий Ломаченко - Энтони Кролла.
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