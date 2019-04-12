Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа

Новости спорта: О подготовке к такому поединку рассказал промоутер Эдди Хирн.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, когда его клиент встретится в ринге с дебютантом супертяжелого веса Александром Усиком.

"Я думаю, что поединок состоится в ноябре-декабре. Крайний срок - это март-апрель 2020 года. Для начала Усик должен победить Карлоса Таками и стать обязательным претендентом на титул WBO. Я думаю, что на самом деле это вопрос больше к Усику, потому что он 25 мая обязан показать свой уровень в новом весе.

Если он выйдет в ринг и нокаутирует Такама, мы можем сказать: "Давайте огранизуем бой с Джошуа. Или же мы скажем: "Пусть проведет еще один поединок". Такой бой будет замечательным, мы не можем его дождаться. Джошуа готов", - заявил Хирн в интервью VideоBoxing.

Напомним, дебютный бой в супертяжелом весе Усика с Такамом состоится 25 мая в США.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк объяснил, почему поединок Александра Усика с Энтони Джошуа неизбежен.