Хирн сделал свой прогноз на бой Усик - Такам

Новости спорта: Британский промоутер – о следующем бое Александра Усика.

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями относительно дебютного боя Александра Усика в супертяжелом весе, который состоится 25 мая в Чикаго против Карлоса Такама:

— Один вопрос об Александре Усике. Почему Такам, а не Поветкин?

— Потому что Поветкин не совсем вовремя принял бой. В конце концов он это сделал, но... Я думаю, бой с Такамом идеален. Это сложный бой. Усик переходит из тяжелой весовой категории к большому сильному парню, который будет идти вперед, оказывать давление, без остановки выбрасывать удары. Многие люди в боксе сейчас говорят, что это сложный бой. Будучи абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и поднявшись в супертяжелый вес, он может боксировать с кем угодно и все будет хорошо. Ему нравится испытывать себя, и мы ожидаем великолепный бой 25 мая в MGM National Harbor.

— Насколько долго нам осталось ждать боя между Усиком и Джошуа?

— Недолго. Может быть, бой будет в ноябре-декабре или самое позднее – это март-апрель 2020 года. Он должен стать обязательным претендентом на титул WBO. Я думаю, что на самом деле это вопрос больше к Усику, потому что 25 мая расскажет нам все, что нам нужно знать. Если он выйдет в ринг и нокаутирует Такама, мы можем сказать: «Делаем бой сейчас» или же мы можем сказать: «Давайте проведем еще один поединок». Это изумительный бой, и мы не можем его дождаться. Джошуа готов.