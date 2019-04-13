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Дэвис может провести следующий бой с Гамбоа

Дэвис может провести следующий бой с Гамбоа
06:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг) Джервонта Дэвис проведет свой следующий бой в июле 2019

Джервонта выступит на вечере профессионального бокса в Балтиморе (штат Мэриленд, США) и, вероятнее всего, встретится с экс-чемпионом мира Юриоркисом Гамбоа, сообщает BoxingScene.

Предыдущий поединок Джервонта провёл в феврале этого года, нокаутировав менее чем за один раунд мексиканца Уго Руиса. То была первая защита титула Дэвисом. Что касается Гамбоа, то кубинец предыдущий раз выступил в ноябре 2018 года, когда справился единогласным решением судей с Мигелем Бельтраном.

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Бой Дэвиса и Гамбоа, скорее всего, состоится 27 июля.

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Бокс, Новости бокса, Джервонта Дэвис.
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