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Поночевный дал прогноз на бой Ломаченко - Кролла (Видео)

Поночевный дал прогноз на бой Ломаченко - Кролла (Видео)
18:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта: Вячеслав Поночевный не знает, за счет чего Энтони Кролла может победить Василия Ломаченко.

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла проведут бой за титулы украинца. Накануне поединка в комментарии VideoBoxing свой прогноз на бой дал комментатор Вячеслав Поночевный.

"Мы знаем всю ситуацию в этом дивизионе, и знаем желание Василия встречаться с чемпионами. Мог с новоиспеченным чемпионом по идее встретиться на тот получил травму, к сожалению. Вместо этого Василий получил нормальный бой против первого номера рейтинга, против обязательного претендента.

"Неуязвимых боксеров не бывает": Кролла - о бое против Ломаченко

Для меня этот бой даже больше тест на то, сможет ли Василий Ломаченко собрать Стейплз-центр в поединке против не американца. Я просто удивлен, что организаторы выбрали такую арену в поединке против британца. Видимо, рассчитывают, что популярность Василия настолько растет и уже выросла до каких масштабов, что можно собирать Стейплз-центр. Очень надеюсь на аншлаг и на яркий бой, где Василий как всегда покажет лучшие качества, то, за что мы его любим, за что его называют особенным.

Кролла - хороший боксер, действительно очень опытный и недооценивают тоже нельзя. Он будет очень мотивирован. Шансы Кроллы на победу? Наверное, надеяться остается только на lucky punch. И то шансы небольшие, потому как даже если Василий , то хорошо держит, хорошо восстанавливается. Я, наверное, скажу, что шансы Кроллы минимальны", - сказал Поночевный.

 

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