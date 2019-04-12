Ломаченко - Кролла: Кобельков дал прогноз на бой (Видео)

Новости спорта: Владимир Кобельков уверен в досрочной победе украинца Василия Ломаченко над британцем Энтони Кроллой..

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла проведут бой за титулы украинца. Накануне поединка в комментарии VideoBoxing свой прогноз на бой дал комментатор Владимир Кобельков:

"Я не думаю, например, что Ломаченко перед поединком Усик – Беллью случайно оказался в Англии с мастер-классами. Василий будет открывать для себя рынок Британии, потому что я считаю, что на самом деле британский бокс от бойцов до телевидения уже вровень с американским. И не сильно долго осталось до того, как британцы будут выше по качеству чем США. Василию Ломаченко пора задумываться об этом рынке.

Кролла - серьезный боец, как бы мы не воспринимали его. Мне кажется, что Кролла сильнее Комми, с которым Вася хотел объединять пояса.

Не хочется говорить, что это бокс и шансы есть у всех. Кроллу нельзя назвать ноунеймом. Шанс Кроллы – габариты и какой-то удар, если Вася где-то задумается, засмотрится на кого-то, как это было в бою с Линаресом.

Считаю, что поединок начнется по книжке, по энциклопедии Анатолия Николаевича, которую он пока не дает читать никому – только Василию. Никто никуда не будет бежать первые раунды, потом Вася будет наращивать темп и седьмой-восьмой раунд поединок закончится досрочно победой Василия Ломаченко", - сказал Кобельков.