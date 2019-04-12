Ломаченко: Кролла находится в лучшем положении, чем я

Новости спорта: Украинец Василий Ломаченко выразил мнение, что Энтони Кролла находится в лучшем положении, чем он.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поделился ожиданиями от своего предстоящего поединка против Энтони Кроллы. Украинец выразил мнение, что его соперник находится в лучшем положении, чем он сам, поскольку британцу нечего терять.

"Бой с Кроллой заинтересует многих фанатов бокса. Кролла? Он находится в лучшем положении, чем я. Дело в том, что ему абсолютно нечего терять. Перед поединками я всегда немного нервничаю. Но стоит мне оказаться в ринге и я уже ощущаю себя в своей тарелке. Я начинаю наслаждаться этим и нахожу свой ритм уже во втором-третьем раунде.

Я готов сражаться с любыми соперниками, но мне нужны титулы. Если у вас есть пояс чемпиона, - выходите на ринг, и я буду драться с вами", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.