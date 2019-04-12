Тренер Кроллы попросил взвесить перчатки Ломаченко

Новости спорта: Джо Галлахер считает перчатки украинского боксера "слишком легкими".

Джо Галлахеру, тренеру обязательного претендента на титул WBA в легком весе Энтони Кроллы, не понравились перчатки, которые намерен использовать чемпион WBA и WBO в этом весе Василий Ломаченко в поединке против Кроллы 12 апреля в Калифорнии (США), и он потребовал их взвесить, рассказал промоутер Эдди Хирн. По правилам Спортивной комиссии Калифорнии в боях в весовых категориях до полусреднего веса включительно должны использоваться восьмиунцовые перчатки (230 г).

«Джо Галлахер посчитал, что перчатки Ломаченко слишком легкие, и хотел, чтобы их взвесили, — цитирует Хирна Sky Sports. — У них [представителей Комиссии] не было подходящих весов, Джо принес свои весы, которые они не захотели использовать. Они сказали, что взвесят их позже, и Джо хочет при этом присутствовать. На мой взгляд, его требования оправданы. Это новая марка перчаток, к которой не все еще привыкли».

«Иногда это просто некая психологическая игра со стороны команды боксера, направленная на создание нервозности в лагере противника, — признал Хирн. — Джо хорошо этим владеет, но, на мой взгляд, в этом случае у него есть основания для таких требований. Здесь очень профессиональная Комиссия, и мы не видим в этом никаких проблем».