Арум: Поединок Ломаченко с Лопесом будет значительнее боя Василия с Гарсией

Новости спорта: Боб Арум ожидает, что PPV-бой Ломаченко и Лопеса может состояться в феврале следующего года.

Промоутер Боб Арум считает, что поединок чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко против подающего большие надежды и уже достаточно популярного 21-летнего Теофимо Лопеса может оказаться более успешным по продажам платной трансляции (PPV), чем уже долгое время ожидаемый поклонниками бокса поединок Ломаченко против Майки Гарсии.

"Я хочу сделать Ломаченко еще два боя в этом году, и в следующем году, если Теофимо Лопес продолжит побеждать, свести их вместе сразу после Супербоула, — сказал Арум в интервью Fight Hub TV. — Думаю, что большой PPV-бой для Ломаченко — если Теофимо продолжит свою победную серию — это Лома-Теофимо. За этот бой люди захотят заплатить".

«Теофимо — шоумен, — добавил Арум. — Это не Майки [Гарсия], который выходит и боксирует, и не особо интересен как человек. Теофимо и его отец очень интересные люди. И если он [Лопес] в этом году продолжит выступать точно также как раньше, поверьте, Лома-Теофимо — будет намного успешнее, чем Лома-Гарсия».